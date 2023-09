Clima: Guterres chiede ai maggiori inquinatori di sostenere l'Africa

Bruxelles, 5 set. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) - Il segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres ha chiesto più "giustizia climatica" al primo vertice africano sul clima a Nairobi. Sono necessari “salti quantici” per rallentare il riscaldamento globale...

Bruxelles, 5 set. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) – Il segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres ha chiesto più "giustizia climatica" al primo vertice africano sul clima a Nairobi. Sono necessari “salti quantici” per rallentare il riscaldamento globale, ha affermato, aggiungendo che ciò sarebbe possibile solo se (riferendosi ai paesi del G20, che sono responsabili dell'80% delle emissioni globali di CO2) i più grandi inquinatori del mondo guidassero la lotta.

I paesi industrializzati devono elaborare una “tabella di marcia chiara e credibile” per l’eliminazione graduale del carbone e devono raddoppiare i finanziamenti per l’adattamento climatico, ha affermato Guterres. Il capo delle Nazioni Unite ha aggiunto che i paesi sviluppati devono raggiungere gli obiettivi di zero emissioni entro il 2040, mentre le economie emergenti dovrebbero raggiungerli entro il 2050.