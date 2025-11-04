Clima, Guterres (Onu): il superamento di 1,5 gradi è inevitabile

Nazioni Unite, 4 nov. (askanews) – Il superamento della soglia di 1,5 gradi di riscaldamento globale è ormai inevitabile, ma deve essere il più limitato e breve possibile, avverte il Segretario generale dell’ONU Antonio Guterres.

“La nostra missione è semplice, ma non facile: fare in modo che ogni superamento sia il più piccolo e breve possibile, raggiungere le emissioni nette zero entro il 2050 e muoverci rapidamente verso un percorso irreversibile di emissioni negative.

Dobbiamo riportare l’aumento della temperatura globale al di sotto di 1,5 gradi entro la fine del secolo”.