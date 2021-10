Clima, l’Australia lancia l’obiettivo zero emissioni nel 2050

Camberra, 26 ott. (askanews) – Stop all’inquinamento ma senza fretta. Il governo australiano ha annunciato di voler raggiungere l’obiettivo delle zero emissioni entro il 2050, senza tuttavia fissare degli obiettivi a breve termine a pochi giorni della Conferenza internazionale dell’Onu sul clima che si terrà a Glasgow a partire dal 31 ottobre.

“Gli australiani vogliono un piano per il 2050 basato sulle emissioni zero che faccia quanto necessario in materia di cambiamenti climatici e assicuri il loro futuro in un mondo che cambia” ha dichiarato il premier Scott Morrison, annunciando la propria decisione.

L’Australia è il secondo esportatore al mondo di carbone ed è considerato tra i Paesi più inquinanti. Il premier ha spiegato che la neutralità carbonica sarà raggiunta attraverso investimenti in tecnologie a basso consumo energetico come l’idrogeno e il solare a basso costo, ma non attraverso l’aumento delle tasse e il taglio di posti di lavoro nelle industrie minerarie.