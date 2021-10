Clima, lo Spazio salverà la Terra? L’importanza dei satelliti

Milano, 1 ott. (askanews) – Lo Spazio salverà la Terra? Le immagini dei satelliti sono considerate indispensabili per il monitoraggio degli effetti del cambiamento climatico come spiega Simonetta Cheli, capo ufficio strategia programmi e coordinamento osservazione della Terra dell’Esa.

“I dati satellitari dei satelliti di osservazione della Terra sono un supporto essenziale sul tema dei cambiamenti climatici: infatti servono a misure di adaptation, di mitigation nel quadro degli accordi di Parigi, le variabili climatiche sono anche degli indicatori sul clima che vengono seguiti e monitorati con dati satellitari”.

Se ne è parlato nell’evento “Il pianeta che cambia – Uno sguardo dall’alto” – organizzato da ESA, Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e Università di Milano, in collaborazione con il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia di Milano, presenti Luca Parmitano e Giorgio Saccoccia, presidente Asi.

“Abbiamo raccontato ai ragazzi quello che i satelliti e le tecnologie spaziali possono fare per proteggere il pianeta. L’idea era coinvolgere questo strumento che è lo Spazio per la protezione del nostro Pianeta”.

Per Fiorenzo Galli, direttore del Museo della Scienza e della Tecnologia, uno spunto per i ragazzi: “La motivata protesta sulla situazione ambientale deve essere accompagnata dalla ricerca per sé stessi di grande professionalità, per essere concreti”.