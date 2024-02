Clima, Lollobrigida: ridicolo Ue pensi di risolvere da sola problema

Milano, 15 feb. (askanews) – “È ridicolo che l’Europa, che è il continente più piccolo, pensi di risolvere da sola i problemi dell’inquinamento mondiale”. Lo ha detto il ministro dell’Agricoltura e della sovranità alimentare Francesco Lollobrigida, a Milano per un incontro con il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e l’assessore regionale all’agricoltura Alessanro Beduschi.

Alla domanda su quali politiche europee reputi necessarie per non mettere in contrasto sostenibilità ambientale e produzione agricola, il ministro ha replicato che occorre agire “a livello mondiale” altrimenti “l’unica cosa che otteniamo è distruggere le nostre produzioni e permettere a chi inquina di più nel pianeta di farci concorrenza. Le nostre aziende, i nostri agricoltori, le nostre industrie sono in termini ambientali le più virtuose. Dopodiché noi decidiamo di non produrre con criteri virtuosi, perché li aumentiamo fino a soffocare la nostra produzione, e compriamo da chi produce senza rispettare niente. A livello planetario, questa mi sembra una follia”.

Per il ministro quindi la nuova Commissione europea deve “aprire un tema di pragmatismo, guardare i dati e applicare quello che è sostenibile anche dal punto di vista economico e di reddito. Non si può pensare che noi da soli siamo in grado di salvare il pianeta. Da soli non ce la possiamo fare”.