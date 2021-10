Clima, Luca Parmitano: urgenza mondiale, agire universalmente

Milano, 1 ott. (askanews) – “C’è una urgenza a livello mondiale di agire su cambiamenti climatici e questa azione è una responsabilità universale: per poter agire correttamente serve un apporto corale e per poter comunicare questa urgenza serve un linguaggio universale”. Lo ha detto l’astronauta dell’ESA Luca Parmitano, intervenuto all’evento “Il pianeta che cambia – Uno sguardo dall’alto” organizzato da ESA, Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e Università di Milano, in collaborazione con il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia di Milano, che fa parte delle attività della Pre-COP.

Parmitano ha parlato della sua ultima spedizione scientifica sul Ghiacciaio del Gorner in Svizzera, mostrando diverse immagini che testimoniano in modo impressionante i cambiamenti avvenuti.