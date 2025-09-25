Clima, Macron all'Onu chiede tagli emissioni metano: "E' fattibile"

Nazioni Unite (New York), 25 set. (askanews) – Il presidente francese Emmanuel Macron ha invitato tutti i paesi a ridurre le emissioni di metano durante un vertice sul clima a margine dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, a cui hanno partecipato a livello di capi di Stato diversi paesi fra cui Spagna, Belgio, Brasile, Cile e Perù.

“Fissiamo obiettivi vincolanti sul metano – ha detto Macron – sappiamo che è un obiettivo raggiungibile. Noi partecipiamo alla coalizione Global Methane Pledge che riunisce 150 paesi, invito tutti coloro che non ne fanno ancora parte ad aderirvi. La riduzione del metano è la via più rapida per diminuire le emissioni e ne faremo anche una priorità del G7 che la Francia presiederà il prossimo anno.