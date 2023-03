Clima: Mattarella cita premio Nobel Maathai, 'non c'è sviluppo senza sostenibilità'

Nairobi, 16 mar. (Adnkronos) - "Come affermò Wangari Maathai in occasione della cerimonia di consegna del Premio Nobel, 'non può esserci pace senza sviluppo; e non vi può essere sviluppo senza una gestione sostenibile dell’ambiente in uno spazio pacifico e democr...

Nairobi, 16 mar. (Adnkronos) – "Come affermò Wangari Maathai in occasione della cerimonia di consegna del Premio Nobel, 'non può esserci pace senza sviluppo; e non vi può essere sviluppo senza una gestione sostenibile dell’ambiente in uno spazio pacifico e democratico'. In queste sue parole ci riconosciamo pienamente". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nella sua prolusione all'Università di Nairobi dedicata sui cambiamenti climatici.