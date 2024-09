Clima: Mattarella, 'cooperazione europea come avvenne con nascita Ceca'

Bonn 28 set. (Adnkronos) – La transizione energetica rappresenta "un progetto ambizioso, che potremmo realizzare soltanto accettando una maggiore cooperazione che ci consenta di muovere verso un'Unione dell'energia, con un ruolo analogo a quello che la collaborazione in materia di acciaio e carbone seppe avere nel secondo dopoguerra, per ricostruire e rilanciare la crescita dei Paesi europei, dando inizio, con quella scelta lungimirante, al percorso di integrazione". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo, insieme all'omologo tedesco, Frank-Walter Steinmeier, alla sessione conclusiva del seminario 'La cooperazione tra Italia e Germania: un bene prezioso per l'Unfccc per la lotta al cambiamento climatico' al Campus delle Nazioni unite di Bonn.

"La congiuntura internazionale -ha ricordato quindi il Capo dello Stato- è fitta di insidie e di sfide. Le guerre ai nostri confini sono l'esempio più evidente. Sono temi, quelli del clima e dell'energia, che, come quelli della difesa, interpellano la nostra sovranità, spingendoci sempre di più verso la cooperazione, per un esercizio della sovranità sempre più responsabile e mutuo".