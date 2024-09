Clima: Mattarella, 'da ritardi e contraddizioni conseguenze nefaste'**

Bonn, 28 set. (Adnkronos) - "C'è spesso contraddizione tra lo sforzo di individuare obiettivi in sede internazionale e le politiche poi messe in atto concretamente in sede nazionale, pur dagli stessi decisori. Le conseguenze dei nostri ritardi sono sotto gli occhi di tutti e sempre ...

Bonn, 28 set. (Adnkronos) – "C'è spesso contraddizione tra lo sforzo di individuare obiettivi in sede internazionale e le politiche poi messe in atto concretamente in sede nazionale, pur dagli stessi decisori. Le conseguenze dei nostri ritardi sono sotto gli occhi di tutti e sempre conseguenze nefaste". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo, insieme all'omologo tedesco, Frank-Walter Steinmeier, alla sessione conclusiva del seminario 'La cooperazione tra Italia e Germania: un bene prezioso per l'Unfccc per la lotta al cambiamento climatico', al Campus delle Nazioni unite di Bonn.

"Di fatto -ha ricordato il Capo dello Stato- le conseguenze del cambiamento climatico e dei nostri ritardi nella su mitigazione privano dell'elementare diritto alla vita molte persone, costringendole spesso alla fuga dai luoghi che abitano in cerca di sopravvivenza. Se vogliamo lasciare alle future generazioni un pianeta dove l'umanità possa vivere e prosperare in pace, ovunque, in ogni luogo, in ogni Continente, dovremmo compiere tutti insieme progressi decisivi".