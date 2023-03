Clima: Mattarella, 'Italia fa molto, altri Paesi ignorano che non c'è secondo tempo'**

**Clima: Mattarella, 'Italia fa molto, altri Paesi ignorano che non c...

Nairobi, 14 mar. (Adnkronos) – "Nel Piano nazionale di ripresa e resilienza vi sono strumenti che saranno utili ma è anche nel programma del Governo di impegnarsi nella lotta al cambiamento climatico. L'Italia ha contribuito molto, al vertice di Sharm el-Sheikh, a quello di Parigi, a quello del Brasile, perché avverte da tempo l'esigenza di un impegno serio, concreto, efficace di contrasto all'inquinamento atmosferico. Ci duole che alcuni Paesi non si rendano conto che non si può rinviare questo tema ad un secondo tempo che non c'è, bisogna affrontarlo adesso con molta determinazione". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al termine dell'incontro con l'omologo kenyota William Ruto. "In questo Kenya e Italia -ha aggiunto il Capo dello Stato- sono pienamente convergenti".