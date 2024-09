Clima: Mattarella, 'sfida che richiede collaborazione e solidarietà'

Berlino, 27 set. (Adnkronos) – La collaborazione tra Italia e Germania "abbraccia tanti settori, soprattutto settori altamente tecnologici", con "finalità e interessi condivisi", ad esempio "per quanto riguarda la transizione energetica, che è un punto fondamentale per il futuro, per le nostre economie, per la vita delle nostre società, per l'Europa. Domani nel Polo delle Nazioni unite a Bonn ci occuperemo dei problemi di cambiamento climatico, di come affrontare questi fenomeni, con le terribili conseguenze che frequentemente registriamo ormai in Europa. È evidente che una sfida di questo genere non può essere affrontata e vinta soltanto dai singoli Paesi, ma attraverso forti collaborazioni e solidarietà". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al termine dell'incontro a Berlino con l'omologo tedesco Frank-Walter Steinmeier.