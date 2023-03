Clima: Mattarella, 'siccità ovunque sintomo dei mutamenti, procedere contro inquinamento'

Nairobi, 14 mar. (Adnkronos) - "Speriamo che Nairobi oggi veda un po' di pioggia, ma la siccità che si è registrata in questa regione in questi ultimi anni è un aumento allarmante, è un sintomo delle gravi conseguenze del mutamento climatico. Si avverte ovunque,...

Nairobi, 14 mar. (Adnkronos) – "Speriamo che Nairobi oggi veda un po' di pioggia, ma la siccità che si è registrata in questa regione in questi ultimi anni è un aumento allarmante, è un sintomo delle gravi conseguenze del mutamento climatico. Si avverte ovunque, in Europa, anche nel nostro Paese avvertiamo un'esigenza di pioggia e un abbassamento delle nevi sulle montagne indice delle conseguenze del cambiamento climatico. Per questo esortiamo insieme, il Kenya e l'Italia, la comunità internazionale a procedere con decisione sulla strada dei provvedimenti e dei comportamenti che attenuino l'inquinamento atmosferico e consentano di contrastare con efficacia il cambiamento climatico. È la base questa per avere un futuro di sviluppo, di benessere che riguarda i nostri giovani e le future generazioni". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al termine dell'incontro con l'omologo kenyota William Ruto.

"Qui a Nairobi, per una lungimirante scelta fatta a suo tempo dal primo Presidente del Kenya, Jomo Kenyatta, ha sede -ha ricordato il Capo dello Stato- il Programma per il clima delle Nazioni unite, che è un punto di richiamo all'importanza di impegnarsi ormai concretamente in maniera crescente. Speriamo che la prossima Cop 28 a Dubai abbia a vedere un impegno concreto, crescente, in maniera da realizzare una condizione di comune impegno per contrastare il mutamento climatico".