Clima, Onu avverte: azioni immediate o conseguenze catastrofiche

Roma, 16 set. (askanews) – Secondo United in Science 2021, nuovo rapporto sul cambiamento climatico pubblicato da agenzie delle Nazioni Unite e partner scientifici, sarà impossibile limitare il riscaldamento globale come previsto dagli accordi di Parigi se non si agisce subito. A lanciare l’allarme, citando il report, Antonio Guterres, segretario generale delle Nazioni Unite:

“Se non ci saranno riduzioni immediate, rapide e su larga scala delle emissioni di gas serra, non saremo in grado di limitare il riscaldamento globale a 1,5 gradi Celsius e le conseguenze saranno catastrofiche” ha detto.

L’accordo di Parigi del 2015 sul cambiamento climatico raggiunto alla COP21 ha chiesto di limitare il riscaldamento globale a meno di 2 C sopra il livello preindustriale, idealmente a 1,5 C. Ma Guterres, a poche settimane dalla COP26, la conferenza delle Nazioni Unite sul clima che si terrà a Glasgow a novembre, ha avvertito: “La COP26 di novembre deve segnare il punto di svolta. Per allora abbiamo bisogno che tutti i paesi si impegnino a raggiungere emissioni nette zero entro la metà del secolo, e a presentare strategie chiare, credibili e a lungo termine per arrivarci.”

Il segretario generale delle Nazioni Unite ha detto che i risultati del rapporto sono “una valutazione allarmante di quanto siamo lontani dalla rotta per raggiungere gli obiettivi di Parigi.