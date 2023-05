Clima: Onu, 'mondo probabilmente supererà soglia di 1,5° entro il 2027'

Ginevra, 17 mag. (Adnkronos) – È quasi certo che il mondo sperimenterà nuove temperature record nei prossimi cinque anni e che le temperature probabilmente aumenteranno di oltre 1,5°C rispetto ai livelli preindustriali. E' l'avvertimento lanciato dall'Organizzazione meteorologica mondiale (Wmo) delle Nazioni Unite. Il superamento della soglia cruciale di 1,5°, spiega una ricerca del Wmo appena pubblicata, potrebbe avere conseguenze disastrose. Dovrebbe essere solo temporanea, ma rappresenterebbe comunque una marcata accelerazione degli impatti umani sul sistema climatico globale e manderebbe il mondo in un "territorio inesplorato".

Gli Stati membri della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici si sono impegnati, in base all'accordo di Parigi sul clima del 2015, a cercare di mantenere le temperature globali non oltre la soglia di 1,5° oltre i livelli preindustriali. Se questo parametro fosse superato, secondo gli scienziati si scatenerebbe una cascata di impatti sempre più catastrofici e potenzialmente irreversibili. Petteri Taalas, segretario generale del Wmo, ha dichiarato: “Questo rapporto non significa che supereremo in modo permanente l'1,5° specificato nell'accordo di Parigi, che si riferisce al riscaldamento a lungo termine per molti anni. Tuttavia, il Wmo sta lanciando l'allarme che supereremo temporaneamente il livello di 1,5° con frequenza crescente".

Le temperature superficiali medie globali non hanno mai superato la soglia di 1,5°. La media più alta negli anni precedenti è stata di 1,28° sopra i livelli preindustriali. Il rapporto ha rilevato che esiste una probabilità del 66% di superare la soglia di 1,5° tra il 2023 e il 2027. Nuove temperature record sono state fissate in molte aree del mondo durante le ondate di caldo dello scorso anno, ma questi massimi potrebbero essere solo l'inizio, poiché il collasso climatico e l'impatto del Niño si combinano per creare ondate di caldo in tutto il mondo.