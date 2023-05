Clima: Pd a piazzale Clodio con 'Ultima generazione'

Roma, 12 mag. (Adnkronos) - “Oggi come Partito Democratico saremo presenti al presidio fuori Piazzale Clodio convocato in concomitanza con l'inizio del processo contro i tre attivisti di Ultima Generazione che il 2 gennaio scorso lanciarono vernice lavabile sulla facciata del Senato. Pur ...

Roma, 12 mag. (Adnkronos) – “Oggi come Partito Democratico saremo presenti al presidio fuori Piazzale Clodio convocato in concomitanza con l'inizio del processo contro i tre attivisti di Ultima Generazione che il 2 gennaio scorso lanciarono vernice lavabile sulla facciata del Senato. Pur non potendo condividerne il merito, capiamo la rabbia e la preoccupazione dei giovani attivisti, che protestano contro un governo a dir poco inerte di fronte alla sfida dei cambiamenti climatici. Serve investire su una reale conversione ecologica ed energetica, non criminalizzare la protesta”. Così Marta Bonafoni coordinatrice della segreteria Pd.