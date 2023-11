**Clima: processo attivisti blitz Senato, danni a facciata per 40mila euro**

Roma, 21 nov. (Adnkronos) – Sono costati circa 40mila euro i lavori di ripristino della facciata e del portone di Palazzo Madama dopo il blitz compiuto lo scorso gennaio da alcuni attivisti di Ultima generazione che avevano lanciato vernice contro la sede del Senato. Oggi, nel processo in corso a Roma nei confronti di tre attivisti, accusati di danneggiamento aggravato, l’avvocatura dello Stato, in rappresentanza del Senato e del ministero della Cultura, parti civili insieme al Comune di Roma, ha depositato gli atti che certificano gli interventi compiuti.

‘’I ragazzi hanno usato vernice ad acqua, quell’azione non poteva produrre alcun danno permanente – ha detto dal canto suo una consulente della difesa sentita in aula – se non fosse intervenuta l’Ama la pittura sarebbe scomparsa con la pioggia’’.