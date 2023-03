Clima, Rutelli: soluzione è creare nuove forme di lavoro

Roma, 29 mar. (askanews) – “Siamo a metà del ‘secolo verde’, che intendo così: nel 1970 il mondo scopre il problema ambientale, prima giornata mondiale della terra, l’Earth Day negli Stati Uniti; Nel 2070 l’India dovrebbe avere risolto il problema delle emissioni, il paese più grande del mondo arriva a emissioni zero. Noi siamo a metà, esattamente nel punto in cui si capisce se andiamo verso il secolo verde o verso il secolo nero in cui l’ambiente e il clima vanno a picco”. Così Francesco Rutelli, ex sindaco di Roma e attuale presidente di Anica (Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive Digitali), ha spiegato il senso del titolo del suo nuovo libro “Il secolo verde” (Solferino), presentato al Pio Sodalizio dei Piceni di Roma.

“Se noi pensiamo di lasciare tutto com’è e di non avere conseguenze – ha ammonito l’ex ministro dei Beni culturali -, avremo le conseguenze e nulla resterà com’è e in più noi arriveremo ultimi. Invece giocare d’anticipo, puntare sulla transizione green energetica e digitale, che sono collegate, e aiutare, contribuire alla risoluzione della crisi climatica si fa solo, a mio avviso, ed è lo scopo di questo libro, creando nuovi posti di lavoro e dicendo con estrema precisione dove sono, quanti sono e come indirizzare i nostri giovani, e chi un lavoro oggi ce l’ha ma rischia di perderlo, verso queste occupazioni del presente e del futuro”.