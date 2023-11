Clima: Schlein, 'sull'emergenza il governo non fa niente'

Roma, 7 nov (Adnkronos) - "Non bisogna distogliere l'attenzione con questo uso del diritto penale rispetto al fatto che questo governo sull'emergenza climatica non sta facendo niente. Nella manovra non c'è nulla sui cambiamenti climatici, stanno bloccando le rinnovabili, n...

Roma, 7 nov (Adnkronos) – "Non bisogna distogliere l'attenzione con questo uso del diritto penale rispetto al fatto che questo governo sull'emergenza climatica non sta facendo niente. Nella manovra non c'è nulla sui cambiamenti climatici, stanno bloccando le rinnovabili, non fanno partire le comunità energetiche e non fanno nulla per liberarci dalla dipendenza del gas. Questo vuol dire che gli italiani pagano di più in bolletta per l'energia e invece avremmo un grande potenziale per pagare meno e per ridurre il danno delle fonti fossili". Lo ha detto Elly Schlein a radio Capital parlando della proposta della Lega del carcere per le proteste degli eco attivisti.

"Non vorrei che guardassimo il dito e non la luna. Le norme ci sono già, bisogna farle rispettare e non sono d'accordo con questo approccio di repressione. La risposta di questo governo verso le giovani generazioni non può essere sempre e soltanto quella repressiva -ha spiegato la segretaria del Pd-. Lo abbiamo visto nel decreto Caivano e lo vediamo sulla violenza di genere: serve un investimento più forte sulla questione educativa e sui presidi sociali".

Schlein ha anche parlato della protesta degli ecologisti inglesi che hanno preso a martellate la teca di un dipinto di Velazquez alla National gallery: "Non sono i nostri metodi e non li condividiamo. C'è, però, una protesta che si manifesta in molti modi diversi. Allora non guardiamo solo le sue forme più estreme ma proviamo a guardare i tanti giovani che hanno portato nelle piazze gli scioperi per il clima. Noi ci stiamo concentrando nel chiedere più urgenza nell'affrontare l'emergenza climatica".