Clima, Schwarzenegger: attaccare Trump? Basta lamentele, serve agire

Vienna, 3 giu. (askanews) – Arnold Schwarzenegger, il “Terminator” di Hollywood ed ex governatore della California, è stato invitato a partecipare a una conferenza annuale sul clima a Vienna. Parlando in apertura dell’evento, davanti tra gli altri al cancelliere austriaco Christian Stocker, Schwarzenegger, apertamente critico nei confronti del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, anche per le sue politiche poco green e a favore dei combustibili fossili, non lo ha attaccato direttamente ma ha esortato la platea ad “agire”.

“So che tutti voi ora state pensando: spero che Arnold attacchi Trump e dica cose davvero terribili su Trump, giusto? Ma questo non è il mio stile. Prima di tutto, ho una regola: non critico il presidente al di fuori dei nostri confini”, ha detto l’ex politico austriaco naturalizzato statunitense.

“In secondo luogo, so che la gente è stufa dei piagnucolii, delle lamentele e delle tragedie. Vogliono eroi, non vogliono più lamentele. Non è quello che vogliamo e non è quello di cui abbiamo bisogno. Dobbiamo conquistare la gente. L’unico modo per conquistare i cuori e le menti delle persone è mostrare loro azioni che migliorino le loro vite. E non sto parlando di migliorare le loro vite tra 20 anni, ma di migliorarle adesso – ha aggiunto, invitando ad agire per il clima – abbiamo il potere di farlo”.