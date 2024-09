Clima: Steinmeier, 'coniugare tutela ambiente e sicurezza sociale'**

Bonn 28 set. (Adnkronos) – "Nel cammino verso la neutralità climatica Italia e Germania si trovano ad affrontare sfide analoghe. Entrambe le nostre economie hanno una forte impronta industriale e dipendono da un approvvigionamento energetico stabile, affidabile e a prezzi accessibili. Al tempo stesso, in quanto Paesi industriali, abbiamo anche una particolare responsabilità. In tutti i nostri sforzi dovremmo perseguire un triplice obiettivo: decarbonizzare in modo rapido ed efficace e contemporaneamente preservare la nostra base industriale. E soprattutto non va mai dimenticato un elemento: la giustizia sociale". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica di Germania, Frank-Walter Steinmeier, intervenendo, insieme al Capo dello Stato italiano, Sergio Mattarella, alla sessione conclusiva del seminario 'La cooperazione tra Italia e Germania: un bene prezioso per l'Unfccc per la lotta al cambiamento climatico' al Campus delle Nazioni unite di Bonn.

"È importante -ha affermato il Presidente tedesco- includere tutti nella trasformazione, soprattutto coloro che non hanno una vita facile. Si tratta di coniugare la protezione del clima con la qualità della vita e la sicurezza sociale. Ci riusciremo, ne siamo ambedue convinti. Il rapporto redatto da Mario Draghi per la Commissione Ue sottolinea inoltre che una decarbonizzazione ben attuata può essere una fonte di crescita per l’Europa!".