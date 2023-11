Clima: Tajani, 'convincere grandi potenze a inquinare di meno'

Roma, 3 nov. (Adnkronos) - "Siamo attenti ai problemi che riguardano il cambiamento climatico e le sue conseguenze. Abbiamo un assetto idrogeologico da tutelare, ma il problema non è locale e lo si affronta in modo globale, abbiamo il compito di convincere le grandi potenze a inquinare d...

Roma, 3 nov. (Adnkronos) – "Siamo attenti ai problemi che riguardano il cambiamento climatico e le sue conseguenze. Abbiamo un assetto idrogeologico da tutelare, ma il problema non è locale e lo si affronta in modo globale, abbiamo il compito di convincere le grandi potenze a inquinare di meno, a partire dalla Cina. Ne parleremo a Napoli facendo luce anche sul cambiamento climatico che rovina il patrimonio culturale. Dobbiamo lavorare anche sul risparmio energetico nei centri storici coinvolgendo l'industria dell'edilizia, riducendo le emissioni di Co2 e incentivando l'uso delle rinnovabili". Lo ha detto il vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani intervenendo alla Farnesina alla presentazione dell’evento “Cultural Heritage in the 21st Century”, che si terrà a Napoli dal 27 al 29 novembre.