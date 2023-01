Clima, temperature Groenlandia mai così alte in mille anni

(Adnkronos) - Non sono state mai così alte, negli ultimi mille anni, le temperature in Groenlandia. Lo riferisce un gruppo di scienziati in un articolo pubblicato sulla rivista Nature nel quale espongono i risultati di una ricerca sugli effetti dei cambiamenti climatici sulla Groenlandia. Dai...