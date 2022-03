Clima teso a Mediaset per La Pupa e il Secchione: “Colpa della D’Urso”

Secondo indiscrezioni a Mediaset ci sarebbe aria di tensione per via della nuova tensione de La Pupa e il Secchione.

Secondo indiscrezioni a Mediaset si sarebbe scatenata tensione contro Barbara D’Urso per la nuova edizione de La Pupa e il Secchione.

Lo show avrebbe ottenuto ottimi ascolti nella sua serata di debutto, ma purtroppo anche lo share si sarebbe dimezzato durante le successive due puntate.

Come se non bastasse in molti hanno criticato il “riciclo” di personaggi che già avevano preso parte a Domenica Live e a Live – Non è la D’Urso, come Vera Miales, Soleil Sorge e Federico Fashion Style. Nelle ultime ore sulla questione si è espressa anche Sonia Bruganelli, che ha definito il forma “un tentativo non riuscito”.

Barbara D’Urso commenterà le voci in circolazione?

Mentre circolano voci riguardanti il malcontento da parte dei vertici Mediaset nei confronti de La Pupa e il Secchione, Sonia Bruganelli ha riportato quello che sarebbe un po’ il pensiero generale sulla nuova edizione del format della D’Urso scrivendo: “Pensare che sia un tentativo non riuscito di cambiare un format che aveva una sua ragion d’essere nel ’subire’ le pupe e non nel farle diventare macchiette di se stesse, lo posso pensare o è LESA MAESTÀ???”

In tanti sono convinti che un altro “passo falso” possa costare alla conduttrice un nuovo ridimensionamento dopo che già alcuni dei suoi famosi show sono stati recentemente cancellati.