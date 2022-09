Clima, tornano in piazza i giovani di Greta: cortei in 70 città

Milano, 23 set. (askanews) – Da Roma a Milano e in altre 70 città. Gli studenti tornano in piazza per i Fridays For Future con manifestazioni e cortei. È stato infatti organizzato per oggi il nuovo sciopero globale per il clima, il Global Strike for Future, organizzato dal movimento ambientalista di Greta Thunberg.

Sono in migliaia oggi i ragazzi in strada per chiedere a chi governa “di rimettere al centro il benessere delle persone per sconfiggere la crisi climatica, superando un modello che pone i profitti come priorità”.

Prevista la partecipazione anche di sindacati e altri movimenti green.

La manifestazione romana ha preso il via da Piazza della Repubblica per concludersi ai Fori Imperiali. A Milano la manifestazione ha attraversato la città per raggiungere nel pomeriggio Largo Cairoli.

Lo sciopero costituisce anche il culmine del lavoro svolto da Fridays For Future durante la campagna elettorale per portare al centro del dibattito pubblico i temi e le misure necessarie per risolvere la crisi climatica e per garantire supporto alle persone più colpite dagli effetti della crisi energetica.