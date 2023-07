Clima: Zanella (Avs), 'transizione sia socialmente accettabile'

Roma, 7 lug. – (Adnkronos) – “È un privilegio essere qui a parlare dell'importanza di una transizione ecologica giusta e socialmente accettabile, come il nostro Alex Langer ha sempre sostenuto. Oggi, di fronte alla povertà energetica crescente, ricordiamo che il nostro impegno rispetto a queste questioni risale a molto prima che diventassero di tendenza. L'Italia è un tesoro di bellezze naturali, dalle quali nasce un dovere di protezione per le generazioni future. Tuttavia, come Langer ha sottolineato, non dobbiamo dimenticare la componente sociale: la nostra transizione deve essere giusta, per esempio, offrendo opportunità di riqualificazione ai lavoratori di settori ad alto impatto ambientale, senza lasciare indietro nessuno”. Così la capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra alla Camera, Luana Zanella, intervenendo al convegno 'Come rendere giusta la transizione ecologica?', organizzato dagli eurodeputati tedeschi dei Greens/Efa, Katrin Langensiepen e Rasmus Andresen.

“Siamo pronti a combattere le disuguaglianze – continua Zanella – a rivendicare un ruolo per chi è più colpito dal degrado ambientale e a resistere a coloro che diffondono paura sulla transizione ecologica. In questo percorso, non dobbiamo perdere di vista la sproporzione tra le emissioni di segmenti più ricchi della società e quelle di coloro che subiscono le conseguenze. È il momento di affrontare questa disuguaglianza, concentrando il peso dove è giusto, perché un'Europa sostenibile è un’Europa che integra il Green Deal con idee progressiste per una migliore qualità della vita”.