Clinic Medical Beauty, la bellezza e il benessere sostenibili

Milano, 27 mar. (askanews) – Una mission aziendale chiara: bellezza e benessere sostenibili per tutti. Donne e uomini. Clinic Medical Beauty è dal 2006 un’istituzione nel campo della medicina estetica e della chirurgia plastica. Un’evoluzione costante, che ha visto il marchio sviluppare negli anni il primo format di franchising del settore con l’apertura di 26 cliniche sul territorio nazionale nel solo 2023. Abbiamo parlato con il Dott. Gianluca Profili, Fondatore Clinic Medical Beauty – prima domanda più domanda sulla famiglia:

“È un’azienda familiare, gestita da tutta la mia famiglia ed io sono il fondatore del brand. Sto passando la mano ai figli ed a mia moglie: Azzura nello specifico è il ricambio generazionale, la stiamo preparando per avere un po’ l’inquadratura a 360 del governo di questa azienda, mia moglie Claudia gestisce il nord e i miei figli Luca e Matteo gestiscono gli studi romani”.

Innovazione nelle tecniche mediche, tradizione nella governance aziendale. Un artigianato del beuty declinato con la condivisione dei segreti aziendali da generazione a generazione. Mantenendo alta la qualità e il senso di fidelizzazione del cliente finale. È intervenuta poi Azzurra Profili, Sales Manager Clinic Medical Beauty:

“I trattamenti di medicina estetica più richiesti ad oggi in Italia sono il filler alle labbra, successivamente abbiamo il botulino che va ad eliminare tutte le rughe della zona frontale e per finire abbiamo tutti quei trattamenti che vanno a rallentare l’invecchiamento della pelle come le biostimolazioni. Attualmente il nostro mercato ha una prevalenza di donne che corrispondono all’incirca all’86%, anche se negli ultimi dieci anni abbiamo registrato un forte incremento dell’interesse del mondo maschile”.

L’attenzione alle esigenze di donne e uomini, la cura maniacale del dettaglio e della proposta commerciale. Questo il marchio di fabbrica di Clinic Medical Beauty, che tiene il piede sempre sull’acceleratore verso il futuro. Ha così poi concluso il Dott. Gianluca Profili, Fondatore Clinic Medical Beauty – Ultima domanda, progetti futuri:

“Abbiamo messo appunto negli anni un format di franchising molto performante: è il primo in Italia che parla di bellezza ma legato al business. Lanceremo una serie di novità per l’apertura di nuovi punti che parleranno la nostra lingua”.

Legame familiare e un impegno costante per l’eccellenza. Clinic Medical Beauty è la risposta a chi cerca soluzioni efficaci per il benessere e la bellezza.