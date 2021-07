Clio Make Up: la trasformazione della blogger con 20 chili in meno

La celebre blogger Clio Make Up ha raccontato il suo percorso per perdere peso e sentirsi meglio con sé stessa: “Sfogavo lo stress sul cibo"

Decisamente evidente è la trasformazione fisica che ha interessato Clio Zammatteo, la popolare blogger esperta di tendenze meglio nota come Clio Make Up. L’influencer veneta, da sempre esempio di body positivity, ha infatti dato inizio a un percorso di dimagrimento, che in un mix di dieta e sport l’ha portata a perdere quasi 20 chili.

Come ha spiegato lei stessa sui social, era arrivata a pesare 90 chili dopo la sua seconda gravidanza, che tuttavia non la facevano sentire a proprio agio nel suo corpo, portandola per l’appunto a decidersi per un miglioramento.

Clio Make Up: il dimagrimento per stare bene con sé stessa

Dopo la nascita della secondogenita Joy e la scelta di lasciare New York per tornare a vivere in Italia, la make up artist ha dunque compreso di non sentirsi apposto con sé stessa. “Mi sono resa conto che non entravo più in nessun vestito o nei pantaloni”, ha raccontato a un noto quotidiano nazionale, precisando di essersi pesata e di aver deciso di riprendere in mano la sua vita.

“Sfogavo sul cibo lo stress, avevo un’alimentazione scorretta e ne ero consapevole. Mi piaceva mangiare, a dir la verità mi piace ancora e mi piacerà sempre, ma mangiavo male”.

Senza entrare nel dettaglio di dieta e allenamento, Clio ha precisato di non avere nessuna intenzione di “insegnare” un metodo. Il suo unico scopo era quello di perdere peso per sentirsi bene con sé stessa e non certo per sottostare agli standard sociali.