Clio Make Up scoppia in lacrime sui social: “Oscar ha un tumore incurabile”

Clio Make Up non è riuscita a trattenere le lacrime nel raccontare ai fan cosa sta succedendo al suo amico peloso Oscar

Clio Zammatteo, meglio nota come Clio Make Up, ha deciso di dare libero sfogo alle lacrime nel raccontare ai suoi tantissimi follower il dramma che si trova a dover affrontare. Nelle sue IG stories e in uno dei suoi ultimi post, la popolare truccatrice veneta ha spiegato che il suo tenero amico Oscar sta molto male, avendo un tumore incurabile.

A corredo della notizia riguardante il suo amato gattino, l’imprenditrice digitale ha peraltro precisato di essergli molto legata ormai da 11 anni.

Clio Make Up disperata per Oscar

Residente da diversi anni a New York, dove vive con il marito Claudio Midolo e le figlie Grace e Joy, Clio Make Up ha ben quattro mici che fanno loro compagnia. Uno di loro è appunto Oscar, che ha scoperto essere purtroppo seriamente ammalato.

Dopo averlo salvato nel 2010 a New York, da allora è sempre rimasto con loro e ora l’influencer sta male al pensiero di non essersi accorta prima del suo malore.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Clio (@cliomakeup_official)

“Stava perdendo peso e allora abbiamo deciso di farlo visitare. Fino all’arrivo di Grace è stato il mio primo bambino peloso, mi sono sempre sentita super protettiva nei suoi confronti. Oggi dobbiamo riportarlo dal veterinario, ma io non ho il coraggio. Andrà mio marito Claudio. Devo riprendermi, perché oggi ho tanto lavoro”. Queste dunque le parole piene di commozione di Clio, che ha voluto condividerle con i suoi ammiratori nella speranza di poter forse alleviare un poco il dolore che prova per l’amico fedele.