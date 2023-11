Clio MakeUp, dalla gelateria al successo social: "Mi sentivo brutta, il trucco mi ha emancipata"

Clio Zammatteo, meglio nota come Clio MakeUp, ha confessato come sarebbe nato il suo successo nel mondo del make up e di come era la sua vita prima di raggiungere la popolarità.

Clio MakeUp: il successo social

Clio MakeUp è la prima make-up artist italiana ad aver raggiunto la popolarità via social e, per la prima volta, lei stessa ha confessato i retroscena del suo successo. Clio ha anche svelato che lavorava nella gelateria di sua madre in Germania e che, da bambina, il suo sogno sarebbe stato quello di diventare una dentista o un’avvocatessa (non avrebbe mai pensato di lavorare nel mondo del beauty).

“Non mi trovavo bella. Mascara, ciprie e rossetti mi aiutavano, mi facevano sentire grande. A 14 anni sembravo una 11enne, le mie amiche avevano i fidanzatini, io vivevo in un mondo fatato. Il trucco era emancipazione”, ha ammesso. Ha studiato presso lo Ied di Milano dove ha conosciuto suo marito Claudio e, dopo averlo seguito a New York, ha iniziato a realizzare i suoi primi video make up. “Quando ho iniziato, le makeup artist mi si scagliarono contro, dicevano che ero incompetente. Ora rimango male per altre cose, ad esempio, rifletto molto sulla privacy della mia famiglia e soprattutto delle mie figlie che mostro sempre meno”, ha affermato. Sui social in tanti sono curiosi di saperne di più sulla sua vita privata e sul suo conto.