Clipper Randstad, torna il veliero con manager professionisti e stakeholder

Milano, 20 giu. (Labitalia) – Torna a navigare i mari italiani il Clipper Stad Amsterdam, il veliero di Randstad, primo operatore mondiale nei servizi per le risorse umane, copia di un Dutch clipper del XIX secolo e sede di una scuola di alta formazione nautica. Il vascello salperà dal porto di Genova il 30 giugno, dando inizio ad un tour che coinvolgerà manager, imprenditori, professionisti e stakeholder in attività di formazione e cene di business, con approfondimenti sul mondo del lavoro alternati a momenti di svago. L’itinerario terminerà il 9 luglio a Livorno.

Durante la navigazione al largo delle coste liguri, il clipper ospiterà workshop dedicati alle tendenze del mondo hr, all’intelligenza artificiale, al miglioramento delle performance nelle fasi di cambiamento e alle strategie per attrarre, fidelizzare e trattenere i talenti in azienda. L’8 luglio il veliero raggiungerà il porto di Livorno, dove sono in programma gli ultimi due incontri dedicati alla creazione di valore in azienda attraverso la metafora sportiva e al tema del potenziamento delle soft skills attraverso il mondo del gaming.

Il clipper è stato realizzato tra il 1997 e il 2000 grazie alla collaborazione del Gruppo Randstad con il comune di Amsterdam. La costruzione del veliero ha permesso di attuare un progetto di formazione e riqualificazione professionale di 138 giovani disoccupati, che sotto la guida di artigiani esperti, impararono gli antichi mestieri dell’industria nautica. Ancora oggi, il clipper offre possibilità di training professionale per ragazzi provenienti da diversi Paesi, formando marinai, assistenti chef e camerieri. Lungo 76 metri, con tre alberi e 29 vele, ospita al suo interno una sala per pranzi e cene, un bar sul ponte principale e 14 cabine.

“Nel lavoro, come nella vita nautica – afferma Marco Ceresa, group ceo di Randstad Italia – bisogna impostare la rotta, sistemare costantemente le vele e tenere con determinazione il timone fino al raggiungimento della meta E a volte capita che, quando le barche arrivano finalmente in porto, non vedano già l'ora di ripartire. Noi supportiamo le persone a fare lo stesso, a trovare la prima occupazione, e anche a ripartire con percorsi di riqualificazione professionale".

"Il clipper – spiega – riflette questi valori fondamentali per il mondo Randstad: l’importanza del confronto, della condivisione e della formazione. Grazie al clipper, tanti giovani, provenienti da Paesi e contesti diversi, possono infatti apprendere una professione dell'ambito nautico in un ambiente internazionale e dinamico ma soprattutto ricco di emozioni ed avventura”.

“Il clipper ci permette di incontrare imprenditori, manager e professionisti – aggiunge Angela Tenerelli, marketing director Randstad – in un contesto inedito e straordinario. Grazie al nostro veliero, siamo in grado di alternare rilassanti crociere, momenti di svago e interessanti workshop su trend topic del momento: dall’intelligenza artificiale, alle strategie di people strategy, dalle soft skills che si possono sviluppare con gli esports ai valori della metafora sportiva che può essere portate in azienda. E’ un’opportunità unica di networking e di condivisione che, da anni, siamo in grado di offrire ai nostri partner con un elevato livello di accoglienza e ospitalità”.