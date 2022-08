Clizia e Paolo in vacanza in montagna: con la coppia c’è anche Eleonora Giorgi

Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia hanno deciso di concedersi una vacanza in montagna e con loro è presente anche Eleonora Giorgi.

Clizia Incorvaia ae Paolo Ciavarro hanno deciso di concedersi una vacanza all’insegna del relax in Val Gardena e con loro è presente anche la nonna Eleonora Giorgi, che non vedeva l’ora di potersi godere un po’ il nipotino Gabriele.

Paolo Ciavarro e Clizia: le vacanze in montagna

Come anche altri vip, Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia hanno optato per la Val Gardena per le loro vacanze estive e la coppia si trova in uno splendido hotel dove ha potuto approfittare di piscina, idromassaggio e una vista mozzafiato. Insieme ai piccoli Nina (nata dalla precedente unione di Clizia e Francesco Sarcina) e Gabriele, è presente anche la nonna Eleonora Giorgi, che non vedeva l’ora di poter trascorrere del tempo insieme al suo nipotino.

L’attrice ha stabilito un ottimo rapporto anche con la sua futura nuora, che a quanto pare ama coinvolgerla in molte delle attività di famiglia.

“Clizia è molto affettuosa e mi ingloba nella loro vita. È matura e intelligente. Mi invita sempre, Paolo sarebbe più distaccato ma lei mi coinvolge”, ha dichiarato Eleonora Giorgi che, inizialmente, non sembrava propriamente convinta della storia tra suo figlio e la top model.

Con l’arrivo del piccolo Gabriele i due hanno realizzato il loro sogno d’amore e in tanti sono curiosi di sapere se presto i due convoleranno finalmente a nozze (del resto Paolo ha fatto a Clizia la tanto attesa proposta).