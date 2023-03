Clizia Incorvaia contro Antonella Fiordelisi: "Mitomane"

Clizia Incorvaia, dopo il confronto tra la sorella Micol e Antonella Fiordelisi al GF Vip, si è scagliata contro l’ex schermitrice. La compagna di Paolo Ciavarro ha definito l’ex Vippona una “mitomane”.

Clizia Incorvaia contro Antonella Fiordelisi

Nel corso dell’ultima puntata del GF Vip è andato in scena un confronto all’ultimo sangue tra Antonella Fiordelisi e Micol Incorvaia. Il momento è stato a dir poco imbarazzante perché l’ex schermitrice si è comportata da invasata. La Vippona, invece, ha dimostrato grande maturità. A commentare il face to face è stata anche Clizia Incorvaia, che via social ha definito “mitomane” l’ex schermitrice.

Le frecciatine di Clizia Incorvaia

Subito dopo il primo confronto con Micol, Clizia ha condiviso su Instagram un detto siciliano: “L’aceddu ‘nta jaggia o canta pi invidia o canta pi raggia“, ovvero “L’uccello nella gabbia o canta per invidia o canta per rabbia”. Poco dopo, pur non facendo il nome di Antonella, la Incorvaia ha regalato ai fan la definizione di “mitomane“.

Clizia Incorvaia asfalta con eleganza Antonella Fiordelisi

Infine, Clizia ha condiviso con i fan il racconto de La Volpe e l’uva, mettendo in evidenza la morale della favola: