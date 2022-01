Clizia Incorvaia e la sorella Micol: così simili da sembrare gemelle

Clizia Incorvaia ha una giovane sorella che si chiama Micol, la somiglianza tra loro è davvero tantissima: scopriamone di più.

Clizia Incorvaia sta vivendo un momento magico al fianco di Paolo Ciavarro e presto darà alla luce anche il frutto del loro amore, ossia il loro bambino.

Nella vita di Clizia la famiglia ha sempre ricoperto un ruolo di primaria importanza, nello specifico, particolarmente importante per lei è la sorella Micol, che è così simile a lei da sembrare quasi la sua gemella.

Clizia Incorvaia e la sorella Micol: simili al punto da sembrare gemelle

Distinguere con certezza le due sorelle Incorvaia, ossia Clizia e Micol, è un’operazione per veri intenditori, già perchè le due ragazze sono talmente simili da sembrare quasi gemelle.

Clizia mostra spesso la sua sorellina minore su Instagram, è una figura familiare a cui è impriscindibilmente legata e che ama moltissimo. In una delle ultime apparizioni social insieme, Clizia e Micol hanno sfoggiato un outfit simile per documentare il primo incontro tra il bimbo che Clizia porta in grembo e colei che sarà la futura zia del fortunato.

Clizia Incorvaia e la sorella: chi è la giovane Micol?

Classe 1993 e nativa di Pordenone, Micol Incorvaia oggi ha 28 anni. La sorella minore di Clizia ha vissuto tutta la sua infanzia in Sicilia e in particolare ad Agrigento, oggi è una grande appassionata del mondo della moda e di fatto è riuscita a trasformare la sua passione in un mestiere vero e proprio, allo stato attuale infatti è assistente show-room per Jijil.

Clizia Incorvaia e la sorella Micol: super seguite sui social

Oltre che la bellezza e il fascino ineguagliabile, le Sorelle Incorvaia vantano un ampio numero di followers su Instagram. Clizia Incorvaia su Instagram ha più di 600.000 persone che la seguono, mentre la sorella Micol vanta un seguito di quasi 30.000 followers.

I numerosi fan delle due sorelle amano seguire ogni post e ogni Instagram Stories postata da loro e di fatto non si perdono neanche un attimo della loro vita di tutti i giorni!