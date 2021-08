Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro aspettano un bambino: “Sono al quarto mese”

Gf Vip, Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro presto genitori: la coppia annuncia l'arrivo di un bebè e svela come ha scoperto della gravidanza.

“Siamo al settimo cielo, non vediamo l’ora di conoscere il bambino.

Ancora non sappiamo se sarà maschio o femmina, sono appena entrata nel quarto mese“, ha raccontato l’influencer al settimanale Gente.

Non si tratta della prima gravidanza per Clizia, ché, ricordiamo, è già mamma della piccola Nina, avuta dall’ex marito Francesco Sarcina.

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro presto genitori: la scoperta della gravidanza

Clizia ha raccontato di aver scoperto della gravidanza una volta tornati da Lampedusa: “Al rientro dal viaggio mi sono accorta di avere un ritardo.

A mezzanotte ho mandato Paolo in farmacia a prendere il test. Mi sono chiusa in bagno emozionantissima. Quando ho visto l’esito sono scoppiata a piangere dalla gioia e l’ho raggiunto con lo stick in mano. Ci siamo abbracciati. Mentre lui cercava di asciugare le mie lacrime, ci domandavamo felici e confusi: Ma ti rendi conto? Avremo un bambino!”

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro presto genitori: come potrebbe chiamarsi il bebè in arrivo

Ciavarro ha già svelato il probabile nome del bebè in arrivo, in caso di un maschietto: “Gabriele. Da piccolo non amavo il mio nome e chiesi a mia mamma Eleonora se poteva cambiare in Gabriele. E siccome confesso che vorrei tanto fosse un maschietto, anche per proseguire la famiglia dei Ciavarro che con me altrimenti finirebbe, mi piacerebbe chiamarlo così“.