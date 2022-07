Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, matrimonio e battesimo del figlio insieme: tutti i dettagli

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro presto sposi? Tutto quello che c'è da sapere sulle loro nozze e il battesimo del figlio Gabriele.

Dopo la convivenza e la nascita del piccolo Gabriele, Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro hanno annunciato quando si svolgeranno le loro nozze e il battesimo del bambino.

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro: le nozze e il battesimo

Dopo due anni d’amore e l’arrivo del loro primo figlio, Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro sono più felici e uniti che mai.

I due hanno confessato di voler presto convolare a nozze e sui social hanno annunciato che esse si terranno contemporaneamente al battesimo del bambino. Secondo indiscrezioni l’evento potrebbe tenersi a Lampedusa, luogo del cuore per l’influencer ed ex moglie di Francesco Sarcina, entro la fine di settembre. Ancora non è dato sapere quale sarà la data esatta dell’evento ma in tanti tra i fan non vedono l’ora di saperne di più.

Paolo Ciavarro ha fatto la romantica proposta a Clizia prima che nascesse il loro bambino ma per ora i due hanno preferito aspettare che Gabriele nascesse prima di organizzare il matrimonio.

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro: l’amore

Clizia e Paolo si sono conosciuti nella casa del GF Vip 4 e ben presto la loro storia d’amore è diventata importante. I due sono andati a convivere a Roma e Clizia ha stretto un ottimo rapporto anche con la suocera Eleonora Giorgi.