Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, svelato il nome del bebè: l'annuncio

A pochi giorni dalla nascita del loro bambino, Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro hanno festeggiato il loro secondo anniversario d’amore e non sono riusciti a trattenersi sul nome del bambino.

Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia: il nome del bebè

Manca ormai sempre meno alla nascita del primo figlio di Paolo Ciavarro e di Clizia Incorvaia e, nel festeggiare il loro anniversario, i due hanno svelato ai fan il nome del bebè, che finora avevano tenuto top secret: “8 Febbraio 2022 festeggiamo i nostri 2 anni così, in attesa del regalo più bello che la vita possa darci: Waiting for Gabriele”, ha scritto la coppia, al settimo cielo.

Il matrimonio

La coppia ha svelato che, dopo la nascita del piccolo Gabriele, il passo successivo sarà quello di sposarsi: i due sognano una cerimonia sulla spiaggia alla presenza di amici e parenti e, tra le mete da loro ipotizzate, potrebbe esservi Lampedusa. “La mia agenzia matrimoniale è stata il Grande fratello vip perché ci siamo conosciuti lì. Per il “sì” mi immagino in vestito di lino, semplice, e sotto agli abiti da sposi un costume da bagno per fare un tuffo, ma nell’organizzazione tutto sta nei desideri di Clizia”, ha dichiarato Paolo Ciavarro, mentre Clizia ha aggiunto:“Ciavi sta organizzando il matrimonio, ma si deve scontrare con la mia volontà.

Sarebbe figo sposarsi a Lampedusa dove abbiamo concepito il bebé”.

L’arrivo del figlio

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro hanno ben 11 di differenza e lei era già madre di una figlia, Nina, nata dalla sua precedente unione con Francesco Sarcina. Inizialmente la differenza d’età e di maturità tra Clizia e Paolo aveva sollevato dei dubbi nella madre dell’ex gieffino, Eleonora Giorgi, che invece oggi è entusiasta del rapporto tra i due e dell’arrivo del suo primo nipotino, che dovrebbe nascere a breve.