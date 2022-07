Clizia Incorvaia e Paolo separati dai figli: “Il Covid è tornato”

Clizia Incoraia e Paolo Ciavarro sono risultati positivi al Covid e sono isolati rispetto ai loro figli.

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro sono risultati di nuovo positivi al Covid e sono stati costretti a mettersi in isolamento rispetto ai due figli.

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro: il Covid

Clizia Incorvaia ha svelato via social che lei e il fidanzato Paolo Ciavarro sono risultati positivi al Covid. Per la modella si tratta del secondo contagio visto che era già risultata positiva lo scorso dicembre, mentre era incinta del figlio Gabriele.

Sui social Clizia ha espresso la sua nostalgia per i figli, Nina (avuta insieme all’ex marito, Francesco Sarcina) e Gabriele, che sarebbero isolati rispetto a lei e Paolo, entrambi positivi.

“Mi mancano i vostri sorrisi, mi mancate amori della mamma! Siamo isolati poiché risultati positivi al covid. Purtroppo siamo in tanti così, facciamoci forza”, ha scritto la modella, che per ora non ha svelato ulteriori dettagli ai fan sulle sue condizioni e su quelle del suo fidanzato.

La vita privata della coppia

Oggi Clizia e Paolo hanno trovato la felicità grazie al loro amore e all’arrivo del piccolo Gabriele. Insieme alla coppia bita anche la piccola Nina, la figlia che Clizia ha avuto durante la sua relazione con Francesco Sarcina. Proprio il frontman de Le Vibrazioni le avrebbe chiesto di non mostrare il volto della bambina via social e infatti, a differenza del piccolo Gabriele, Nina non appare mai sui social della mamma se non di spalle o con il volto coperto.