Clizia Incorvaia in dolce attesa? Il controllo dopo il “ritardo” aumenta il sospetto

Clizia Incorvaia è davvero incinta? Una segnalazione di Deianira Marzano fa crescere il sospetto sulla compagna di Paolo Ciavarro

Sta circolando da qualche ora una notizia davvero interessante riguardante una nota coppia del mondo della televisione. Stiamo parlando di Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, che secondo quando emerso da un particolare indizio social potrebbero essere niente meno che in dolce attesa.

La coppia nata sotto i riflettori del Grande Fratello Vip sta insieme ormai da diverso tempo, nonostante le malelingue e le numerose critiche riguardanti la loro differenza d’età. La blogger siciliana ha infatti 40 anni (portati benissimo), mentre il figlio di Massimo ed Eleonora Giorgi ne deve compiere 30 il prossimo ottobre.

Clizia e Paolo presto genitori?

È stata l’influencer Deianira Marzano a pubblicare sul suo profilo Instagram la segnalazione di una fan, che ha dichiarato di vivere nella stessa città della bella Incorvaia. La donna avrebbe dunque affermato di essere certa che l’ex compagna di Francesco Sarcina sia incinta. Ricordiamo che l’ex gieffina è già mamma di Nina, nata proprio dalla relazione con il frontman delle Vibrazioni.

A far nascere tale convinzione sarebbe stato un avvistamento alquanto singolare, riguardante proprio la showgirl mentre si recava presso un centro analisi medico.

Il motivo di tale controllo sarebbe sorto per via di un “ritardo” da parte di Clizia, che avrebbe dunque fatto i prelievi del sangue per assicurarsi dell’eventuale gravidanza. Non resta dunque che attendere un’eventuale dichiarazione ufficiale dei diretti interessati per scoprire se la segnalazione sia vera o meno.