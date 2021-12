Clizia Incorvaia, incinta e positiva al Covid: “Un momento duro”

Clizia Incorvaia, incinta del suo secondo figlio, ha annunciato via social di essere risultata positiva al Covid.

Clizia Incorvaia ha annunciato di essere risultata positiva al Covid. La showgirl e modella è incinta del suo secondo bambino.

Clizia Incorvaia positiva al Covid

Dopo che sua figlia Nina è risultata positiva al Covid anche Francesca Sarcina è risultata positiva al virus.

La modella, che aspetta un figlio insieme a Paolo Ciavarro, si è sfogata via social esprimendo il suo sconforto in questo momento particolarmente delicato anche a causa della gravidanza: “Ragazzi ho il covid (non potrò fare la seconda dose di vaccino il 23 dicembre). È un momento duro, difficil”issimo ma voglio pensare di essere fortunata poiché ho accanto un uomo speciale con due attributi così che si sta occupando di noi tutti ( la cucciola sta ok ).

Accudendoci in tutto, curandoci, sostenendo questo momento di stress immenso poiché inevitabilmente il pensiero va al futuro nascituro “Bebè”. Vi amo”, ha dichiarato la showgirl.

Clizia Incorvaia: la figlia e la gravidanza

Clizia Incorvaia ha avuto la sua prima figlia, Nina, durante la sua unione con Francesco Sarcina. Da due anni a questa parte la modella è legata a Paolo Ciavarro, con cui è andata a vivere insieme a Roma. I due hanno annunciato di essere in attesa di un bebè, che dovrebbe nascere nei primi mesi del 2022.

La modella aveva rivelato alcuni giorni fa che si sarebbe sottoposta al più presto alla seconda dose della vaccinazione anti-Covid su consiglio dei suoi medici curanti. Al momento lei e Nina non avrebbero sintomi gravi della malattia, ma chiaramente Clizia sarebbe preoccupata anche per la vita che porta in grembo.

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro: l’amore

Clizia e Paolo Ciavarro si sono conosciuti nella casa del GF Vip 4 e ben presto tra loro è scoccata la scintilla.

I due hanno annunciato di essere intenzionati a convolare a nozze e, dopo un periodo di convivenza, hanno rivelato di essere in attesa di un bebè. Per Paolo Ciavarro si tratta del primo figlio e, come prevedibile, il figlio di Eleonora Giorgi è emozionatissimo per il suo arrivo.

Sui social lui e Clizia non mancano di aggiornare costantemente i fan sulle loro condizioni e sulle novità riguardanti la loro vita insieme e in tanti hanno rivolto alla coppia gli auguri per una pronta guarigione.