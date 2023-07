Clizia Incorvaia si è sottoposta ad un intervento estetico e ha voluto parlarne con i fan. La compagna di Paolo Ciavarro, dopo la seconda gravidanza, ha deciso di ritoccare il suo lato B.

Intervento estetico per Clizia Incorvaia. Tramite il suo profilo Instagram, la compagna di Paolo Ciavarro ha confessato di essersi sottoposta ad un ritocchino per eliminare un inestetismo spuntato fuori durante la seconda gravidanza: le culotte de cheval.

Clizia Incorvaia: il ritocchino al lato B

La Incorvaia si è sottoposta alla liposuzione non chirurgica, un trattamento di medicina estetica mirato che consente di mandare via il grasso depositato. Durante la seconda gravidanza, Clizia si è resa conto che le culotte de chaval si presentava con accumuli adiposi. Visto che seguiva già una dieta sana e si dedicava con costanza allo sport, ha deciso di sottoporsi all’intervento estetico.

Le critiche a Clizia Incorvaia

Clizia non si è limitata a parlare del ritocchino, ma ha anche mostrato ai fan i primi risultati del trattamento. La Incorvaia ha inquadrato il suo lato B, sottolineando che ha sempre avuto uno stile di vita sano, per cui non ha avuto altra scelta che ricorrere all’intervento estetico. Questa sua confessione, neanche a dirlo, ha alzato un polverone. Tante le critiche arrivate all’ex Vippona, in primis quella di coprirsi un po’ di più visto il suo ruolo di “mamma“.