Clizia Incorvaia stronca Fiordelisi e Donnamaria: "Relazione tossica"

Dopo che Paolo Ciavarro è stato ospite del GF Vip per fare una sorpresa al suo migliore amico, Edoardo Donnamaria, Clizia Incorvaia ha preso di mira il concorrente e Antonella Fiordelisi, stroncando la relazione da loro avuta al GF Vip.

Clizia Incorvaia contro Edoardo e Antonella

Nonostante il suo fidanzato sia il migliore amico di Edoardo Donnamaria, Clizia Incorvaia non vede di buon occhio l’attuale concorrente del GF Vip e, in particolare, la relazione da lui instaurata con la modella Antonella Fiordelisi e che non ha stentato a definire una “relazione tossica”. La sorella di Micol Incorvaia, a sua volta ex volto del GF Vip, ha infatti dichiarato nelle sue stories: “L’amore deve rendere felici, soprattutto i primi anni.

Invece loro sono legati dal dramma, dal conflitto e dalla sofferenza. Secondo me questa è una relazione tossica, ma questo potrebbe dirlo meglio una psicoterapeuta”.

Quanto al comportamento di Edoardo con sua sorella Micol, Clizia è stata impietosa: “Non ha onorato la loro amicizia. Per accrescere l’ego e gratificare una donna non devi denigrare la ragazza con cui sei stato. Ha sputato nel piatto in cui ha mangiato. Ha ridotto la storia a meri incontri fisici.”

In tanti sono curiosi di sapere se Edoardo Donnamaria scoprirà cosa ha detto Clizia sul suo conto e se replicherà mai contro l’attuale compagna del suo migliore amico.

Al momento sulla questione tutto tace e in tanti si chiedono quali saranno gli ulteriori sviluppi tra Edoardo e Antonella al GF Vip.