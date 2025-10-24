Clooney: a 64 anni non sono ancora pronto a riposarmi, guardo avanti

Milano, 24 ott. (askanews) – “Ho 64 anni, non sono ancora pronto a guardare indietro e riposarmi sugli allori. Mi piace guardare avanti e vedere cosa mi riserva il futuro, capisci”.

Un George Clooney senza rimpianti sul red carpet all’AFI film festival di Los Angeles di “Jay Kelly”, il nuovo film di Noah Baumbach in cui interpreta una stella del cinema che, ormai invecchiato, riflette sulla sua vita e la sua carriera.

“Sono fortunato perché non sono infelice come lui e ho ottimi amici, persone che mi piacciono e a cui sono affezionato. Quindi non mi sento isolato come lui”.

Nel film il manager con cui condivide il tour promozionale in Italia e le riflessioni malinconiche è Adam Sandler.

“Non guardo indietro al lavoro che avrei voluto fare, ma dico: ‘Hai ragione, il tempo passa, assicuriamoci di fare tutto quello che c’è da fare e assicuriamoci di farlo al di fuori dei film, della famiglia e cose del genere’. E se facciamo film, facciamo cose che portino gioia alla gente”.

Il film è stato girato in Toscana, fra Arezzo e Pienza e nel Piacentino.