Cloud e innovazione, nasce la newsletter del Polo Strategico Nazionale

Roma, 7 lug. (Adnkronos) - Parte oggi In Cloud, la newsletter del Polo Strategico Nazionale che parla di cloud, innovazione e trasformazione digitale. Le notizie di questa prima edizione, fa sapere il Psn, sono: Pnrr, stanziati altri 280 milioni di euro per la migrazione verso il cloud; Oltre 40 PA ...

Roma, 7 lug. (Adnkronos) – Parte oggi In Cloud, la newsletter del Polo Strategico Nazionale che parla di cloud, innovazione e trasformazione digitale. Le notizie di questa prima edizione, fa sapere il Psn, sono: Pnrr, stanziati altri 280 milioni di euro per la migrazione verso il cloud; Oltre 40 PA Centrali migrano sul Polo Strategico Nazionale; Un viaggio alla scoperta del Data Center di Santo Stefano. Nella newsletter c'è anche l'angolo delle FAQ ed il Glossario di In Cloud.