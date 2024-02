Club del Sole Milano Marittima: villaggio rinnovato e sostenibile

Milano Marittima, 16 feb. (askanews) – Il 2024 di Club del Sole, leader italiano delle vacanze all’aria aperta, porta con sé un’importante novità: la struttura Pineta Family Camping di Milano Marittima cambia volto e si evolve in un Beach Village, diventando Pineta Beach Village. Grazie a un’opera di rinnovamento completo degli spazi e dei servizi, ispirata da un design raffinato e da una nuova offerta abitativa, il Villaggio promette agli ospiti un viaggio sensoriale dove a fare da protagonisti sono la pineta con 190 essenze arboree, il glamour di una delle destinazioni più frequentate della riviera romagnola e il blu del mare.

“Gli investimenti in corso per rivoluzionare completamente gli spazi del Pineta Beach Village e il suo concept, riflettono il nostro nuovo format di accoglienza “Full Life Holidays”, il primo che vede comfort e natura insieme per offrire un’esperienza di soggiorno completamente innovativa e senza eguali. Benessere e intrattenimento, glamour e design, libertà e socialità delineano le nuove coordinate della vacanza “Full Life”, rappresentata pienamente nel nuovo Pineta Beach Village” – ha dichiarato Angelo E. Cartelli, direttore generale di Club del Sole. – “Nella ristrutturazione di questo Villaggio nessuna scelta è stata lasciata al caso. Ad esempio, le finiture esterne ed interne delle nuove Lodge riflettono la progressione cromatica dei due elementi naturalistici del Beach Village: la pineta e il mare.”

Il nuovo Villaggio è stato progettato a partire dall’impiego di materiali eco-friendly: le strutture saranno trasformate grazie all’utilizzo predominante di legno e pietra. Sono stati ripensati anche gli spazi esterni e interni, cercando di combinare l’architettura contemporanea e la natura. Le esclusive 97 Lodge e Suite vista mare – dalle tonalità più scure per gli alloggi vicini alla pineta fino a diventare via via più chiare in prossimità del mare – sostituiranno le precedenti mobile home e la vecchia area campeggio del Villaggio, così da permettere agli ospiti di godere di un soggiorno confortevole ed esclusivo a pochi metri dalla spiaggia.

Il nuovo Beach Village non sarà solo un semplice luogo di aggregazione o di divertimento, ma proporrà un modello di vacanza capace di declinare un wellness feeling peculiare in ogni aspetto dell’accoglienza. Come in tutte le strutture del gruppo, anche il nuovo Pineta Beach Village abbraccia una nuova definizione di ospitalità che vede nella natura quell’elemento che moltiplica il comfort. In tutti i Villaggi firmati Club del Sole, infatti, gli ospiti possono sperimentare una connessione profonda con l’ambiente, immergersi in modo autentico e profondo con la natura e vivere una vacanza “Full Life”.

Fra gli interventi che renderanno esclusiva l’esperienza in questa struttura si annoverano: una piscina con solarium, rinnovata nell’organizzazione degli spazi e posizionata a 150 metri dal mare e un ristorante gourmet, che sfrutterà le ampie vetrate per dare luce agli spazi e creare così un’unica grande area ristorazione di design. Inoltre, una zona attrezzata ad hoc consentirà agli amanti del fitness di trovare la loro personalissima oasi, mentre i più piccoli potranno divertirsi in un’area giochi appositamente progettata per loro. Particolare attenzione, come per tutte le strutture firmate Club del Sole, sarà riservata agli amici a 4 zampe, con una piscina e un’area sgambamento a loro dedicate.