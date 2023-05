Club del Sole presenta nuovo posizionamento: Full Life Holidays

Milano, 16 mag. (askanews) – Da vacanze all’aria aperta a Full Life Holidays per raccontare un sistema d’offerta sempre più innovativo e a misura delle esigenze dei consumatori, Club del Sole, il leader in Italia delle vacanze all’aria aperta, ha presentato a Milano il nuovo posizionamento.

Spiega Angelo E. Cartelli, Direttore Generale Club del Sole: “In questi due anni di attività abbiamo fatto grandi investimenti su tutto il prodotto e ci rendiamo conto che le definizioni del settore classiche non ci rappresentano più al 100%, vuol dire che non siamo più solo campeggio ma siamo molto di più di un villaggio. Per spiegare questo abbiamo dovuto fare una grande opera di ristrutturazione del brand, nel 2022 siamo partiti col nuovo simbolo che rappresenta i 4 elementi della vacanza, inoltre abbiamo inserito un nuovo pay off che parla non solo di una vacanza ma di una vita che dovrebbe essere sempre. Questa è la promessa che noi facciamo ai nostri clienti perchè un villaggio potenziato perchè noi abbiamo il 100% di rapporto con la natura. Abbiamo scoperto che da recenti ricerche che i due elementi che la persona cerca di più all’interno della vacanza ma soprattutto nella vita di tutti i giorni sono il rapporto con la natura e la socialità, che sono i valori su cui noi puntiamo all’interno dei nostri villaggi ed è per questo che diciamo che sono molto più di una semplice vacanza e molti più di un classico villaggio”.

Con 20 villaggi in 7 regioni per un totale di oltre 8.500 soluzioni abitative, il gruppo dopo i dati molto positivi guarda avanti, puntando ad arrivare al 50% di ospiti italiani e altrettanti stranieri, spiega l’AD di Club del Sole Francesco Giondi: “L’obiettivo è di arrivare oltre 3 milioni di presenze, con un tasso di occupazione comunque elevato specialmente nei mesi più caldi, quindi giugno, luglio, agosto e settembre, e stiamo cercando di portare in rotta Club del Sole oltre i 100 milioni di fatturato, che è il vero obiettivo di quest’anno. Significa che abbiamo raggiunto quello che volevamo in termini di prodotto e del cliente”.

Nel logo c’è tutta la filosofia di Club del Sole con i colori della sabbia, del sole, del mare o del cielo e della natura, elemento che moltiplica e aumenta il comfort di un’esperienza di vacanza completa e adatta a tutti.