Club World Cup 2025: il trionfo delle squadre e il ruolo di Messi

Il Club World Cup si prepara a tornare in scena negli Stati Uniti il 14 giugno, con l’Inter Miami di Lionel Messi che affronta l’Al Ahly egiziano. Ma quali sono le squadre che hanno lasciato il segno in questo torneo? Chi è il miglior marcatore di sempre? Rivediamo insieme i momenti salienti di una competizione che ha già visto diversi colpi di scena.

Un torneo in evoluzione

Il formato del Club World Cup è cambiato nel tempo, suscitando dibattiti e critiche. Tuttavia, FIFA e il suo presidente Gianni Infantino guardano al futuro con ottimismo. Nonostante la sua breve storia, il torneo ha visto trionfare club leggendari da tutto il mondo. La prima edizione, nel 2000, si è svolta in un clima tutto brasiliano, con Corinthians e Vasco da Gama che si sfidavano al Maracanã. Un incontro che si concluse senza gol, ma che incoronò i Corinthians dopo una drammatica lotteria di rigori.

La rinascita del torneo

Il torneo ha subito una pausa di cinque anni, ma è tornato nel 2005 con i club brasiliani che continuavano a dominare. São Paulo ha battuto il Liverpool nella finale del 2005, mentre l’Internacional ha avuto la meglio sul Barcellona nel 2006. Fu solo con l’arrivo di squadre europee come il Milan, che riuscì a rompere la striscia brasiliana, conquistando il titolo nel 2007 contro il Boca Juniors.

I Giganti d’Europa e i loro successi

Negli anni successivi, le squadre europee hanno preso il sopravvento. Dal Manchester United al Barcellona, fino all’Inter Milan, ogni competizione ha portato nuove storie di gloria. I Corinthians sono tornati alla ribalta nel 2012, battendo il Chelsea in una finale che ha visto solo un gol. Ma la vera epopea si è svolta nella decade successiva, con Barcellona e Real Madrid che si sono spartiti ben sei titoli, dimostrando il loro dominio nel calcio mondiale.

Il predominio di Real Madrid

Real Madrid ha segnato la storia con cinque titoli, il primo nel 2014 e una straordinaria striscia di successi dal 2016 al 2018. L’ultima vittoria è arrivata nel 2022, con una vittoria spettacolare contro l’Al Hilal. Ma chi è il re dei marcatori? Cristiano Ronaldo, con sette gol in otto match, detiene questo record. Tuttavia, il futuro potrebbe riservare sorprese, con Messi e Suarez pronti a competere per superarlo.

Il futuro del torneo

Il 2025 si preannuncia come un anno cruciale, con nuove squadre pronte a sfidarsi. Infantino ha invitato Ronaldo a tornare in campo, ma il giocatore sembra avere altri piani. La competizione si evolve, e con essa, le aspettative dei tifosi. Chi conquisterà il prossimo titolo? La storia del Club World Cup continua, e il mondo del calcio è in attesa di nuovi capitoli.