Clubbing e festival: gli appuntamenti di aprile

Ad aprile 2023 il calendario del clubbing e dei festival si presenta ricco come non mai. Tanti appuntamenti in tutto il mondo in compagnia dei propri dj preferiti. Eccone alcuni.

I club

Amnesia Milano: I Hate Models (venerdì 7 aprile)

In uno scenario elettronico sempre più standardizzato come quello attuale, il dj e producer francese Guillaume Labadie aka I Hate Models ha saputo da subito rompere ogni schema ed ogni standard, andando ben oltre i limiti della convenzionalità: con la sua label Disco Inferno è riuscito nell’impresa di calibrare nostalgia e passione, malinconia e brutalità. Così è arrivato a remixare i Depeche Mode e ad essere una presenza imprescindibile nei più importanti festival stranieri quali Awakenings e Terminal V.

Kursaal Lignano: Sam Paganini (domenica 9 aprile)

Sam Paganini è da tempo un autentico innovatore della techno a livello globale, come certificato dai suoi set nei migliori club e festival mondiali e dalle sue produzioni per etichette discografiche quali Plus8, Drumcode e Cocoon e soprattutto per la sua label JAM, con la quale nel 2021 è uscito con l’album “Light + Shadow”. “Light + Shadow” è composto da dodici tracce: sei più d’ascolto, sei più adatte ai dancefloor; nel 2022 sono usciti i primi remix firmati da Marco Faraone, Boston 168 e DEAS.

Peter Pan Misano Adriatico: Solardo (domenica 9 aprile)

Da anni i Solardo rappresentano un punto di riferimento assoluto per quanto concerne l’house music: arriveranno al Peter Pan subito dopo le serate che li hanno visti protagonisti alla Miami Music Week e freschi reduci dall’uscita del loro nuovo singolo “Big Talk”, realizzato insieme ad Idris Elba. L’ennesima conferma per un duo che da anni rappresenta un punto di riferimento per quanto concerne l’house music, grazie alle loro collaborazioni discografiche con Calvin Harris, Eli Brown e Marshall Jefferson.

I festival

Decibel presents Easter Edition: Nina Kraviz (domenica 9 aprile)

Dj, producer, songwriter e persino cantante, Nina Kraviz da oltre un decennio è protagonista nelle console dei più importanti club e festival di tutto il mondo, così come la sua etichetta discografica ТРИП (da pronunciarsi trip) è una delle più seguite ed apprezzate in ambito elettronico. Decibel si svolge domenica 9 e lunedì 10 aprile al Mandela Forum. Questa la line up completa: Nina Kraviz, Deborah De Luca, Chris Liebing, Patrick Mason, U.R. Trax, Mattia Trani (live) e Sara Mozzillo (domenica 9); Marco Carola, Loco Dice, Ilario Alicante, Cloone, Chelina Manuhutu e The Florentian Cabaret (lunedì 10).

E sempre a proposito di festival, tutti gli altri appuntamenti da non perdere: dal 6 all’8 BPM a Tamarindo (Costarica) dal 7 al 9 aprile Awakenings e DGTL ad Amsterdam (Olanda), dal 7 al 9 e dal 14 al 16 Caprices a Crans Montana (Svizzera), l’8 ed il 9 Terminal V ad Edimburgo (Scozia), dal 14 al 16 e dal 21 al 23 Coachella ad Indio (Stati Uniti) 15, 16, 20,21,22 Ultra WorldWide (Australia, Taiwan, Brasile e Perù), venerdì 28 IMS a Dalt Vila, Ibiza (Spagna). Che le danze abbiano inizio, anzi che proseguano!

Foto d’apertura: Nina Kraviz – credits: Fred Gasi