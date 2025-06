CMB porta il futuro a Saronno: il nuovo quartiere Milano Nord

Milano, 14 giu. (askanews) – Saronno riparte dal futuro. Presentato il Progetto Milano Nord, ambizioso intervento di riqualificazione urbana firmato CMB che trasformerà l’ex area industriale Pozzi Ginori in un quartiere modello. Dopo anni di abbandono infatti il luogo, diventato nel tempo simbolo di degrado, troverà nuova vita e nuova visione. Una trasformazione su cui CMB punta da sempre nel suo approccio innovativo alla rigenerazione urbana.

Fabio Cambiaghi, Direttore Business Unit Immobiliare CMB, ha dichiarato: “Per CMB la sfida della riqualificazione delle aree, della rigenerazione urbana, è un tema molto importante. Noi lavoriamo per un futuro delle città e dove operiamo, dando nuovi impulsi a quei territori, impulsi che sono in genere di grande qualità e sostenibilità ambientale, sia nelle costruzioni, sia in tutto quello che riguarda la parte pubblica. È chiaro che un’area come questa è un’area abbastanza piccola rispetto ai grandi progetti di rigenerazione urbana, ma mette in collegamento diversi quartieri attraverso il verde, attraverso gli spazi ed i percorsi pubblici”.

Spettacoli, street art, sport, con il clou raggiunto con la danza aerea a 30 metri d’altezza a simulare la costruzione di una casa, visto come gesto collettivo, poetico e simbolico. CMB ha voluto offrire alla cittadinanza di Saronno una giornata di svago e di intrattenimento nell’Open Day di presentazione del progetto. L’obbiettivo è chiaro: raccontare il quartiere, le sue potenzialità, la sua vitalità. Presente e futura. Raccontarla soprattutto a chi il quartiere vorrà viverlo, scegliendo il verde e preferendo una vita alternativa a pochi minuti dalla metropoli.

Giorgio Raggi, Responsabile Immobiliare CMB, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “È un intervento di qualificazione urbana che sorge sulla vecchia fabbrica della Pozzi Ginori, noi qui andremo a realizzare 110 alloggi con relativi box e cantina al piano interrato. Si tratta di un intervento in classe energetica A dotato di tutti gli elementi caratterizzanti un intervento di fascia alta di costruzione sul quale verranno realizzate anche una parte importante di opere pubbliche che sono funzionali. I cittadini di Saronno avranno la possibilità di utilizzare un parco che è di corredo a quelle che sono le nuove costruzioni”.

L’Open Day non ha voluto solo celebrare il cantiere stesso, diventato per un giorno teatro delle attività. Ha voluto rappresentare il primo abbraccio del nuovo quartiere alla sua cittadinanza. Ai genitori, ai nonni, ai più piccoli, ai lavoratori. A chi darà vita vera alla visione di CMB.