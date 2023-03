Cnp Vita presente a Consulentia2023 sul campo dei megatrend

Roma, 15 mar. (askanews) – Nella cornice dell’Auditorium Parco della Musica di Roma si sta tenendo in questi giorni la decima edizione di Consulentia 2023, evento organizzato da Anasf, l’associazione nazionale consulenti finanziari. In un mercato influenzato dai cosiddetti “megatrend”, ovvero i processi in grado di produrre cambiamenti a livello globale, avere una visione a medio lungo termine rappresenta una soluzione alla difesa dei propri investimenti. Offrire servizi e prodotti assicurativi per rispondere in modo concreto al bisogno di protezione del patrimonio del cliente è l’obiettivo di Cnp Vita Assicura.

Nella continua evoluzione del mercato è fondamentale saper utilizzare gli strumenti adeguati per prendere le giuste scelte sia in materia di risparmi che di investimenti. Così ne ha parlato il direttore commerciale delle Compagnie CNP Vita, Paolo Fumo: “I megatrend vanno da fattori anagrafici, a quelli ambientali ed infrastrutturali. Quello che noi riteniamo importante è che per cogliere i megatrend c’è bisogno di avere clienti di medio- lungo termine”

Sostenibilità e Personalizzazione sono i temi che si ritagliano maggior spazio negli investimenti proiettati al futuro: “È importantissima la personalizzazione, perché mai come adesso ci sia uno strumento a disposizione del cliente per poter investire. Il consulente deve cercare di far scegliere al cliente le giuste motivazioni e le giuste attività”.

Tra i megatrend del futuro del settore finanziario e assicurativo, spiccano dunque la sostenibilità e la personalizzazione, come risposta alle esigenze dei clienti ed investitori.

